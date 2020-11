Selon la rumeur, un massacre aurait eu lieu il y a 27 ans à Hanuda, un village rural et isolé. Depuis, ce dernier est réputé pour être maudit et aurait même, selon certains, été rayé de la carte. Passionné par les légendes urbaines, Kyoya Suda décide d’enquêter sur cette histoire et se rend sur place, seul et à vélo. Il est loin de se douter de l’horreur qui l’attend, car les habitants semblent agir comme des fanatiques… Parviendra-t-il à survivre sans sombrer dans la folie ?



Dans la lignée des productions horrifiques japonaises comme The Ring ou Silent Hill, cette adaptation du jeu vidéo Forbidden Siren vous happera dans son ambiance poisseuse et angoissante.

Mana Book nous proposera un manga sur Forbidden Siren.Siren ReBIRTH, est une belle proposition pour revivre dans l'univers de la saga de Sony.