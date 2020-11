Étrange découverte dans l'Utah, un berger compte ses moutons et trouve un monolithe digne de 2001 l'odyssée de l'espace.Le monolithe mesure environ 2m30 de haut.Je ne sais pas qui est l'artiste qui a mis le monolithe mais ça défonce pas mal!!

posted the 11/24/2020 at 10:21 PM by leblogdeshacka