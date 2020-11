Hitman 3 fera une halte à Chongqing, dans les rues pluvieuses éclairées aux néons d’un centre de transport chinois regorgeant de magasins et de stands de nourriture. En plus de renfermer de nombreux secrets, Chongqing est également la vitrine idéale pour présenter les améliorations graphiques et technologiques proposées dans HITMAN 3.Le jeu sera disponible le 20 Janvier 2021 sur tous les supports.