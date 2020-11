Shenmue III The Definitive Soundtrack Complete Collection





Voici plus de détails sur les différents vinyles et CD que va proposer Limited Run pour Shenmue III et il y a du lourd.On commence avec des boîtes vide à 35€Boîtes de présentation extérieures qui abritent Vol. 1: Bailu Village et Vol. 2 pochettes de disques Niaowu.$34.99On continue, avec un coffret de CD.Cette édition sera livrée sur 6 CD, logés dans une boîte spéciale avec un livret complet de notes de couverture (en anglais et en japonais) par Yu Suzuki et d'autres membres de la communauté Shenmue, ainsi que des illustrations d'archives.$49.99Disponible sur 2 vinyles 150g 12 ”, cette édition abrégée comprend 33 des titres les plus emblématiques de Shenmue III. Il est livré dans une pochette et comprend un livret avec des notes de couverture (en anglais et en japonais) par Yu Suzuki et d'autres membres de la communauté Shenmue, ainsi que des illustrations d'archives.$39.9920e édition de la gamme Generation Series, cet ensemble abrégé de 6 LP comprend 113 titres joués dans la seconde moitié de Shenmue III , qui se déroule à Niaowu. Livré dans une boîte avec couvercle supérieur (similaire aux versions récentes de la série Generation de Brave Wave) avec des notes de couverture, des illustrations d'archives et un code de téléchargement numérique pour les 196 pistes.$149.9920e édition de la gamme Generation Series, cet ensemble abrégé de 5 LP comprend 82 titres joués dans la première moitié de Shenmue III , qui se déroule à Bailu Village. Livré dans une boîte avec couvercle supérieur (similaire aux versions récentes de la série Generation de Brave Wave) avec des notes de couverture, des illustrations d'archives et un code de téléchargement numérique pour les 196 pistes.$124.99Cet ensemble de vinyles sans précédent de 11 150 g 12 ”comprend les 194 titres présentés dans Shenmue III dans toute leur splendeur, combinant les vinyles des deux vol. 1 et Vol. 2 en un seul ensemble complet. Les 11 vinyles sont logés dans une magnifique boîte à clapet robuste contenant de nouvelles œuvres d'art de l'artiste de la série originale Kenji Miyawaki avec des notes de doublure, des illustrations d'archives et un code de téléchargement numérique pour toutes les pistes.$299.99C'est l'objet de collection ultime des fans de Shenmue! Cet ensemble de vinyles sans précédent de 11 150 g 12 ”comprend les 194 titres dans toute leur splendeur, combinant les vinyles des deux vol. 1 et Vol. Ensemble complet 2 en un avec une affiche A4 exclusive signée par le créateur de Shenmue Yu Suzuki.Les 11 vinyles sont logés dans un magnifique coffret rabattable robuste avec des notes de doublure, des illustrations d'archives et un code de téléchargement numérique pour toutes les pistes. Seulement 375 exemplaires disponibles via Limited Run Games.$349.99Les préco ouvrent le 20 Novembre 2020