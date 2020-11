Bienvenue à bord de votre dirigeable, capitaine! Steam Tactics est un RPG sur les dirigeables steampunk avec des combats tactiques au tour par tour. Incarnez le capitaine d'une escouade de pilotes de dirigeables, acquérez et améliorez de nouveaux navires et armes, améliorez votre équipage.

Le roi est gravement malade. La reine souhaite utiliser vos services. Vous êtes l'un des tacticiens mercenaires les plus renommés du pays. Répondrez-vous à l'appel du royaume?

Fonctionnalités:

- Combats tactiques simples mais intenses. Vous n'avez pas à parcourir des mécanismes obscurs, le gameplay s'articule autour de règles de base claires.

- Vaste espace pour la prise de décision créative. C'est à vous de décider comment équiper vos vaisseaux, comment améliorer vos pilotes et comment aborder une bataille particulière.

- Système de progression varié: Rassemblez des matériaux pour améliorer vos navires et armes, combinez des équipements en double pour en créer des versions plus puissantes, améliorez votre équipage.

- Défis appropriés pour différents niveaux de compétence.

Red Art Game, nous dévoile un nouveau jeu en boîte Steam Tactics. Toujours limitée à 999 exemplaires et uniquement sur PS4.Le jeu Steam Tactics, arrivera donc en physique, uniquement sur PlayStation 4. Limitée à seulement 999 exemplaires, le jeu sera au prix de 19.99€Les précommandes ouvrent le jeudi 19 novembre Red Art Game