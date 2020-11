Lors du Designart Tokyo qui a eu lieu en Octobre dernier, Yasuhiro Suzuki en a profité pour présenter son Zip-Fastener Ship.Comme vous pouvez le voir, le bateau ressemble à une fermeture éclair et il semble ouvrir le fleuve derrière lui.Le Zip-Fastener Ship mesure plus de 9m de long. C’est en observant les bateaux depuis son immeuble qui donne sur le fleuve Sumida-gawa que le designer a eu cette idée de génie.

posted the 11/17/2020 at 12:15 AM by leblogdeshacka