Souvenez-vous, il y a quelques semaines Nacon nous dévoilait sa nouvelle manette a la sauce Call of Duty Cold War.A quelques heures du lancement de celle-ci, voici une petite vidéo de présentation et bordel, elle est trop belle.A l'intérieur, nous retrouverons :-La manette collector Call of Duty Cold War-Une housse collector-Une boîte collectorLa manette est disponible sur Amazon pour 179.99€