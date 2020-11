Aperion est au bord du précipice. Vous êtes le dernier des chevaliers Valorian, des guerriers divins capables d'équiper des Valorplates, des ensembles d'armures légendaires qui transforment leurs porteurs en maîtres imparables du combat au corps à corps. Ne faites qu’une bouchée de vos ennemis en grimpant dans chacun des royaumes élémentaires et défiez le dieu fou, Macros qui vous attend au sommet. Elevez-vous dans Godfall, le premier jeu d'action-RPG de mêlée au corps à corps.

