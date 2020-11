Les Tortues Ninja - TMNT, T12 : Chasse aux fantômes





Plus que jamais remise en cause, la famille parviendra-t-elle à rester unie face aux menaces qui l'assaillent ?



Tandis que les Foot se remettent de l'attaque surprise de Kitsune, les Fantômes des Rues profitent de la vulnérabilité du clan pour passer à l'offensive. Mais pourquoi Splinter semble-t-il si calme ? L'orage gronde et des tensions se font sentir entre les Tortues et leur seinsei, alors que leur ami Harold est en danger et que les Dragons Pourpres rejoignent la bataille avec un nouveau leader qui en surprendra plus d'un.



« Soixante chapitres, et toujours autant de nouveaux défis, de nouveaux ennemis et de nouvelles surprises ! »

Good Reads



« Un dessin exceptionnel et une histoire prenante : TMNT est l'une des meilleures - et plus sous-estimées - séries de comics en cours. Si vous n'êtes pas déjà accro, dîtes-vous que vous avez besoin des Tortues dans votre vite, puis dîtes-le à vos amis. »

Bigglasgowcomic.com

Le comics sera disponible le 9 Décembre 2020.