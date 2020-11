Bienvenue sur Blackreef, où la fête et les meurtres ne s'arrêtent jamais. Voici DEATHLOOP, un jeu de tir à la première personne nouvelle génération créé par Arkane Lyon, le studio à l'origine de Dishonored. Notre héros, Colt, est piégé sur Blackreef, dans une boucle temporelle qui le contraint à revivre la même journée mortelle à répétition. Équipé d'aptitudes extraordinaires et d'armes dévastatrices, Colt devra utiliser tout ce qu'il a à sa disposition pour mettre fin au cycle et s'échapper de l'île. Pour cela, il devra éliminer huit cibles clés dispersées sur toute l'île avant la fin de la journée et le début d'une nouvelle boucle. Et il devra faire tout ceci en évitant sa rivale Julianna, dont le seul but est de protéger la boucle coûte que coûte. Si vous êtes d'humeur machiavélique, vous pouvez même choisir d'incarner Julianna et d'envahir la campagne d'un autre joueur. Apprenez à chaque cycle : essayez d'autres itinéraires et approches, trouvez de nouvelles armes et aptitudes. Vous devez tout tenter pour briser la boucle.

DEATHLOOP STANDARD EDITION

L'édition Standard de DEATHLOOP contient le jeu de base ainsi que les bonus de précommande suivants !

Arme unique : Machette du Protecteur royal (Exclusivité PS5)

Apparence de personnage : Colt “Aviateur des Tempêtes”

Une breloque (effet à équiper)

DEATHLOOP DELUXE EDITION

La Deluxe Edition de DEATHLOOP contient :

Arme unique : Fossoyeur Transtar (exclusivité PS5)

Arme unique : Tribunal Anti-nanti

Arme unique : Canon .44 Karat

Apparence de personnage : Colt “Trouble-Fête”

Apparence de personnage : Julianna “Femme fatale”

Titres de la bande originale du jeu

Deux breloques (effets à équiper)

Les bonus suivants sont inclus avec la précommande de la Deluxe Edition :

Arme unique : Machette du Protecteur royal (Exclusivité PS5)

Apparence de personnage : Colt “Aviateur des Tempêtes”

Une breloque (effet à équiper)

La box du jeu se dévoile, ainsi que les bonus de précommande.Petit complément a l'article en home.Le jeu sera disponible le 21 Mai sur PS5 et PC. Il faudra attendre un an avant de pouvoir mettre les mains dessus pour les joueurs XBOX