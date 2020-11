Capcom et Laced Records poursuivent leur alliance internationale avec la sortie vinyle de Resident Evil 6 (Original Soundtrack) . 31 titres spécialement maîtrisés pour le vinyle seront pressés sur deux disques lourds de 180g, logés dans une pochette avec des illustrations de Capcom et du designer Boris Moncel. La variante Limited Edition - exclusive au magasin Laced Records - comprend des disques «Coke Bottle Green».



Dans une série connue pour ses multiples personnages jouables, Resident Evil 6 a fait monter la barre avec les joueurs naviguant dans quatre scénarios distincts et remplis d'action se déroulant à travers le monde. L'équipe de composition expérimentée était composée de Thomas Parisch, Laurent Ziliani, Daniel Lindholm et Sebastian Schwartz aux côtés des piliers de Capcom Kota Suzuki, Akihiko Narita, Azusa Kato et Akiyuki Morimoto. La partition déchirante du titre «dramatique horreur» a été enregistrée avec le Sydney Scoring Orchestra, composé de 90 musiciens.

Track List



DISC 1



SIDE A

Main Theme

Life or Death

Death of a President

Gas Station

Deborah's Transformation I

Deborah's Transformation II

Invasion of Darkness (Leon)



SIDE B

Kith and Kin

Ancient Blood

The Unexpected

Bioterrorism in Lanshiang

From Whence Hell Came - Lepotitsa

Underground Lab

Neo-Umbrella's Assault

Brzak

Brzak (Final)



DISC 2



SIDE A

Aircraft Carrier - Bridge / Extended Chase

Aircraft Carrier - Airspace / VTOL

Aircraft Carrier - Rear Hanger / Waves of Attack

Leon vs. Chris

Haos / Apostle of Chaos

The Ties That Bind (Leon)

Floating Nightmare

Speeding Bike 1 / Run Away!



SIDE B

Infinite Metamorphoses

Zombie Wasteland

Heat on Beat 2013 / The Mercenaries

Avalanche

Speeding Bike II/Shoot it!

Evil Eye/Agent Hunt

Results (Extra Content)

