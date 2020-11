SAM CHERN, VICE-PRÉSIDENT DU SERVICE MARKETING CHEZ MSI, EXPLIQUE : « LA SÉRIE ASSASSIN’S CREED A TOUJOURS EU POUR VOCATION DE PLONGER LES JOUEURS DANS DES AVENTURES ÉPIQUES. DE SON CÔTÉ, MSI LEUR APPORTE DES GAMMES DE PRODUITS VARIÉES POUR RÉPONDRE À TOUS LEURS BESOINS. AVEC LES PRODUITS MSI, IL EST FACILE POUR LES JOUEURS DE LAISSER S’EXPRIMER TOUT LEUR POTENTIEL ET DE PARTIR À LA CONQUÊTE DU MONDE LORS DE LEUR PARTIE.

A l'occasion de la sortie du jeu Assassin's Creed Vallalha, MSI propose un PC Gaming de fou furieux a l'effigie du dernier épisode de la saga.Toujours à la recherche d’innovations, les deux entreprises réussissent à proposer une expérience de jeu extrêmement immersive, qui laisse les joueurs pleinement vivre leur aventure dans la peau d’Eivor, un vaillant guerrier viking. Pendant leur partie, les joueurs pourront explorer un mystérieux et splendide monde ouvert situé dans la violente Angleterre médiévale des Âges obscurs.Créez votre propre légende viking avec le notebook GE66 Raider Valhalla Limited EditionLe GE66 Raider est aujourd’hui proposé en édition limitée aux couleurs du nouveau jeu Assassin’s Creed Valhalla. Outre des performances impressionnantes dignes des plus grands guerriers viking, le GE66 Raider Valhalla Limited Edition dispose d’une barre panoramique et d’un clavier à rétroéclairage LED RGB qui font la renommée des modèles GE66 Raider de MSI et qui sont contrôlables par l’intermédiaire de la technologie Mystic Light. De l’esthétique aux fonctionnalités, le GE66 Raider Valhalla Limited Edition offre tout ce qu’il faut pour une expérience de jeu parfaite qui vous mènera de la glaciale mer du Nord vers les côtes de l’Angleterre du IXème siècle.La technologie MSI Ambient Light synchronise le rétroéclairage de panneaux modulaires et de produits MSI compatibles à Mystic Light avec les tons de couleurs affichés à l’écran, afin d’offrir une ambiance de jeu ultraréaliste. Basée sur la technologie propriétaire MSI Mystic Light Sync, MSI Ambient Link propose des fonctions innovantes et assure une meilleure immersion dans l’histoire grâce à plusieurs réglages prédéfinis pour des événements tels que l’obtention de nouveaux skills et de récompenses ou encore la présence d’un danger, etc. Sur le notebook GE66 Raider Valhalla Limited Edition, la technologie MSI Ambient Link permettra de synchroniser le rétroéclairage LED RGB au touche par touche du clavier avec les scènes du jeu Assassin’s Creed Valhalla. La réactivité d’Ambient Link assure aux joueurs une immersion améliorée et leur promet d’embarquer dans un voyage hors du commun.Pour l’achat d’un notebook GE66 Raider Valhalla Limited Edition, un code de téléchargement du jeu Assassin’s Creed Valhalla Gold Edition pour PC sera offert et l’acheteur aura par la suite la chance de participer à un tirage au sort pour tenter de gagner un siège gaming MAG CH120-VALHALLA. Le GE66 Valhalla Limited Edition sera vendu en exclusivité à la Fnac