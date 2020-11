Voilà enfin la Fnac qui propose 5€ en CC pour l'achat de Final Fantasy VIII sur PS4.Disponible le 4 Décembre 2020.Final Fantasy VIII Amazon 21€Final Fantasy VII et VIII Amazon 35.99€ Fnac 22.99€ + 5€ en CC

FINAL FANTASY VIII Remastered propose les améliorations suivantes : Bonus de combat - Les joueurs ont la possibilité d’avoir leurs PV et la jauge d’ATB toujours à leur niveau maximum, et peuvent déclencher des Limit Breaks à tout moment. Option de rencontre aléatoire - Cette option permet de profiter du scénario sans être interrompu par des combats aléatoires. Lorsque les combats aléatoires sont désactivés, les combats des événements restent accessibles. Boost de vitesse x3 - Jouez à une vitesse trois fois supérieure.

posted the 11/09/2020 at 12:28 PM by leblogdeshacka