Reprenant là où nous les avions laissées, ce second volume des Tortues Ninja originelles offre les chapitres 8 à 11 créés par le légendaire duo Eastman et Laird, ainsi que les toutes premières micro-séries, consacrées à Leonardo, Michelangelo et Donatello.



Toujours aussi punk, aussi irréverencieux et diaboliquement efficace même 30 ans plus tard, ce tome de 300 pages contient également un petit morceau d'histoire des comics : le fameux crossover avec Cerebrus, le célèbre personnage imaginé par Dave Sim.

En attendant la sortie du comics prévu pour le 25 Novembre, il devait sortir en Octobre de base.Le livre est en préco sur Amazon et Fnac