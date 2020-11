Pas trouvé mieux pour le titre, je prend vos idéesDave, est un artiste atypique. En effet, ce passionné de vide-greniers, retouche des tableaux de paysages pour les rendre plus stylé. Il possède également une boutique d’antiquité nommée Arrowhead Vintage and Handmade Goods dans l’Ohio (États-Unis).Perso, j'aime bien le rendu de certains tableaux, surtout le Star Trek et quelques Star Wars mais pas sur que j'en mette un chez moi !

posted the 11/08/2020 at 08:22 AM by leblogdeshacka