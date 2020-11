Opus XII propose de tous nouveaux artworks et des illustrations originales créées par les artistes renommés travaillant sur FINAL FANTASY, notamment :

Gen Kobayashi (FINAL FANTASY EXPLORERS)

Yasuhisa Izumisawa (WORLD OF FINAL FANTASY / FINAL FANTASY VI)

Ryoma Ito (FINAL FANTASY XI)

Rubi Asami (FFTCG Original)

Toshiyuki Itahana (FINAL FANTASY IX)

Yusuke Itahana (FINAL FANTASY XI)

Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII)

Toshitaka Matsuda (FINAL FANTASY V)



En bonus, le set de l’Opus XII: Crystal Awakening inclut des “Cartes Legacy”, une version Premium Full Art de certaines des cartes les plus populaires des opus précédents :

Shantotto 1-107L (Illustration de Tetsuya Nomura issue de Dissidia Final Fantasy)

Locke 4-048L (Illustration de Yoshitaka Amano issue de Final Fantasy VI)

Minwu 6-123L (Illustration de Toshitaka Matsuda issue de Final Fantasy TCG Opus VI)

Le nouveau pack OPUS XII : Crystal Awakening pour le jeu FINAL FANTASY TRADING CARD GAME ("FFTCG" pour les intimes).Ce pack booster inclut des cartes spéciales "Avants" qui combinent les forces de deux éléments différents, mais nécessitent que les joueurs optimisent ceux-ci pour pouvoir les utiliser.