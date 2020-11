Fais attention! Un petit troupeau de robots vêtus de vêtements de vache se dirige vers vous.



La rumeur veut qu'ils se soient échappés d'un stylo brahmane au bar The Wayward, ce qui explique probablement l'étrange travail de peinture.





FONCTIONNALITÉS

Édition limitée à seulement 200 exemplaires

Statue d'Annihilator MKII Sentry Bot en peinture "Bessie"

Couleur: peinture de vache

Peinte à la main

Hauteur: env. 9 pouces (22,86 cm)

Poids: plus de 3,5 lb (plus de 1,6 kg)

CARACTÉRISTIQUES

Fallout 76: Figurine à collectionner Wastelanders: Statue

Matériel: Polyrésine





"MEUGLEMENT"

Après avoir pris sa retraite du service militaire, Bessie la sentinelle a continué à mener une vie paisible parmi le bétail - juste à l'extérieur de The Wayward, un magasin de thé appartenant à la duchesse.



La statue Fallout Sentry Bot Bessie Edition est un objet de collection rare inspiré de ce charmant bot bovin.



Il n'y en a que 200 environ. Mais ce n'est pas la seule chose qui le rend spécial.



Alors que Bessie de la duchesse a échangé ses armes contre des armes Protectron, cette statue n'est pas trop désireuse d'abandonner son mini-canon à trois canons et son lance-missiles à trois coups. Et il porte toujours une paire de lance-grenades à fragmentation sur son dos.



Et bien que ce travail de peinture attachant soit probablement le principal attrait, RobCo a également pris grand soin de rendre le reste des détails magnifiquement - jusqu'aux tubes, boulons et soudures.



Vous pouvez nous croire sur parole, ou vous pouvez le voir par vous-même dans la vidéo de retournement .

ALERTE SPOILER: C'est une beauté.



Obtenez cette statue énorme (9 po de hauteur), lourde (plus de 3,5 lb) et adorable tant que vous le pouvez>

On continue avec les statue disponible sur le Store Bethesda Gear avec une autre statue du Sentry Bot. Avec cette fois une skin style "militaire" du plus bel effet.Il en reste encore un dernieais il est en rupture de stock. Je ferais un article dessus.