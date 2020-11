Nous venons de recevoir un mot de Robotics Disposal. Des gars bizarres vêtus de noir ont déposé des robots Sentry. Je n'ai pas dit qui ils étaient.



La disposition ne veut rien à voir avec ces 600 machines à tuer. Voulez-vous en retirer un?



Ajoutez un poids lourd légendaire à votre collection avec le meilleur robot de combat de RobCo Industry, la statue de Fallout Annihilator MKII Sentry Bot !













RESTEZ HORS DE L'HERBE!



Parlez de looks tueur! Cette plate-forme d'armes sur roues est entièrement équipée.



Il a un mini-canon à trois canons et un lance-missiles à trois coups pour les armes, ainsi qu'une paire de lance-grenades à fragmentation sur le dos.



Ce nec plus ultra de l'ingénierie robotique haut de gamme est livré avec un vieillissement réaliste peint à la main .



Cette statue possède beaucoup de détails , jusqu'aux fines petites sculptures.



Commencez ou gardez votre collection avec cette énorme statue de robot militaire (9 po de haut) et lourde (plus de 3,5 lb) . La production est limitée , alors procurez-vous la vôtre tant que vous le pouvez.



Et rappelez-vous: quoi que vous fassiez, restez en dehors de l'herbe!





Il n'y a pas à dire, le Store de Bethesda regorge de produits dérivés, que ce soit de la tasse à café à la statue collector, il y en a pour tout le monde.Et encore une fois, une belle pièce sera disponible prochainement, la Annihilator MKII Sentry Bot.Pour le moment, elle est uniquement disponible sur le Store US, pour 95$.Mais vous avez la possibilité de l'acheter.Quantité limitée à 600 unités seulementPeinte à la mainCouleur: vert camoHauteur: 22,86 cm (9 po)Poids: plus de 3,5 lb (plus de 1,59 kg)FixéConception d'engrenagesDiamètre: 9 po (22,86 cm)Le lien pour préco