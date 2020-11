Dying Light - Anniversary Edition, regroupant les extensions The Following et Hellraid, ainsi que les DLC The Bozak Horde, Cuisine & Cargo, Be the Zombie, Prison Heist, Pack Le Survivant Ultime et Pack 5e Anniversaire

En attendant le deuxième épisode de Dying Light, le premier opus fête sa 6 ème année d'existence avec une nouvelle version boîte, rempli de DLC's.Cette édition Dying Light - Anniversary Edition, sera disponible le 8 Décembre 2020, sur PS4 et One.Pour 39.99$, pas d'info sur une commercialisation en Europe.