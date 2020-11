La quatrième Transmission d'OUTRIDERS en dévoilera plus sur les expéditions et le contenu post-campagne exigeant qui poussera les Outriders à dépasser leurs limites. Elle proposera également une plongée dans les spécificités de la quatrième classe : le Technomage. Enfin, elle répondra aux questions les plus fréquemment posées par la communauté d'OUTRIDERS.

Rendez vous donc le jeudi 5 Novembre à 18h.Le jeu est toujours prévu pour le 2 Février 2021