Bande originale du film « Kaamelott – Premier Volet » composée et orchestrée par Alexandre Astier et enregistrée par l’Orchestre national de Lyon dirigé par Frank Strobel. Le Coffret Collector comprend : - Double vinyle 180g + CD - « Kaamelott Sessions » : vinyle transparent du documentaire audio sur l’enregistrement de la bande originale - Feutrine Kaamelott pour platine vinyle - Partition manuscrite d’Alexandre Astier pour piano d’« Arthur à la Tour » - 3 photographies de l’enregistrement (format 24x30) par Fred Mortagne - Livret 8 pages

