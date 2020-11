[video][/video]

“Les équipes de Bungie recherchaient une voix pour l’Exo Inconnue et m’ont contactée. Après qu’ils m’aient présenté ce personnage, je n’ai pas eu à réfléchir très longtemps avant d’accepter cette opportunité. C’est un personnage féminin un peu “hors du temps”, mystérieux, qui appartient à la race des Exos, des robots dotés d’une conscience. Elle possède une vraie identité, un côté dur à cuire qui en impose et auquel j’ai tout de suite accroché. Et c’est aussi un personnage adoré des fans !” explique Elodie Fontan. “L’univers du jeu m’a également convaincue avec son côté science-fiction à grande échelle. Les joueurs peuvent participer à une épopée fantastique, et j’ai tout de suite eu envie de faire partie d’un tel projet.”

“Nous sommes ravis de la participation d’Elodie Fontan à la production de la nouvelle extension de Destiny 2. L'actrice prête sa voix à l’un des personnages préférés de la saga, jusqu’à maintenant très mystérieux, et a effectué un travail remarquable pour l’incarner, lui donner une voix et une identité plus concrète.", affirme Gautier Ormancey, Directeur Marketing EMEA chez Bungie. "La saga Destiny fait vibrer des millions de fans depuis 2014 et nous avons hâte de leur présenter Au-delà de la Lumière, une nouvelle ère dans l’histoire du jeu.”

Le nouveau DLC de Destiny 2, Au-delà de la lumière, qui sera disponible le 10 novembre, s'offre Élodie Fontan au doublage.Elle double le personnage de l'Exo Inconnue.