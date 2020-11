Le monde incroyable de gumball 6



Darwin ne rêve que d'une seule chose : monter sur scène pour déclamer du Shakespeare durant le prochain festival de théâtre de l'école ! Mais lorsque Rocky lui raconte qu'un ancien élève serait mort du trac pendant une représentation et hanterait depuis les planches du collège, Darwin est pris de panique. Pour détourner le problème, il participe à l'audition avec son frère, dissimulé sous son costume. Tout semblait se passer comme sur des roulettes, jusqu'au moment où le jeune garçon mentionne accidentellement la-pièce-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom et déchaîne sur l'ensemble de ses camarades la colère du terrible fantôme d'Elmore...



Série : Le Monde incroyable de Gumball

Date de sortie : 06 novembre 2020

Pagination : 152 pages

Prix : 14.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN KIDSSérie : Le Monde incroyable de GumballDate de sortie : 06 novembre 2020Pagination : 152 pagesPrix : 14.50€

----------------------------------------



Fables intégrale tome 10



Devenue ambassadrice de la seconde chance, Rose Rouge a rassemblé autour d'elle un nouvel ordre de chevalerie et fondé New Camelot, un royaume de lumière et d'espoir. Mais sans le savoir, la jeune femme a également relancé les rouages de l'Histoire. En tant qu'avatar du Roi Arthur, parviendra-t-elle à échapper à sa funeste destinée ? Son affrontement avec sa soeur, Blanche, sonnera-t-il définitivement le glas de Fableville et de ses habitants ? L'avenir se joue maintenant.



Série : Fables intégrale

Date de sortie : 13 novembre 2020

Pagination : 564 pages

Prix : 28€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : Vertigo EssentielsSérie : Fables intégraleDate de sortie : 13 novembre 2020Pagination : 564 pagesPrix : 28€

----------------------------------------



Harley & ivy



Il y a peu, Harley Quinn a bien cru qu'elle avait perdu Poison Ivy pour toujours... À nouveau réunies, elles ont maintenant la ferme intention de profiter de la vie. Imaginez donc la réaction de la reine de Coney Island quand sa meilleure amie devient la cible d'une nouvelle menace ! Ou plutôt... sa réaction quand elle réalise qu'Ivy a bien changé, et qu'elle fait plus que flirter avec le côté obscur ! Harley se laissera-t-elle séduire par cette nouvelle facette, ou saura-t-elle tenir tête à son alliée de toujours ?



Date de sortie : 13 novembre 2020

Pagination : 152 pages

Prix : 15.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthDate de sortie : 13 novembre 2020Pagination : 152 pagesPrix : 15.50€

----------------------------------------



Injustice année un intégrale tome 1



Manipulé par le Joker, Superman tue la mère de son enfant à naître : Lois Lane. Fou de rage, l'Homme d'Acier s'en prend directement au Clown Prince du Crime et l'arrache des mains de Batman pour lui ôter la vie. Cet assassinat de sang-froid marque le début d'une ère sombre pour les héros de la Ligue de Justice. Une ère où chacun devra choisir soigneusement son camp : rejoindre la croisade aveugle de Superman contre le crime ou entrer en rébellion aux côtés de Batman.



Série : Injustice Intégrale

Date de sortie : 13 novembre 2020

Pagination : 432 pages

Prix : 35€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN GAMESSérie : Injustice IntégraleDate de sortie : 13 novembre 2020Pagination : 432 pagesPrix : 35€

----------------------------------------



Wonder woman guerre & amour tome 2



Le voyage de Wonder Woman à travers le royaume brisé touche à sa fin, mais qui l'attend au bout du chemin ? Et qui en est d'ailleurs le créateur ? Les réponses à ces questions fourniront les pièces manquantes d'un puzzle qui bouleversera à jamais la destinée de Diana. D'autant que se profile à l'horizon le spectre de la trahison, car qui d'autre que sa tante Antiope aurait pu orchestrer l'évasion d'Arès ? Non loin de là, une dangereuse alliance se forme entre Lex Luthor et un autre membre de la Legion of Doom, Cheetah, bien décidée à en finir avec la princesse amazone.



Série : Wonder Woman Guerre & Amour

Date de sortie : 13 novembre 2020

Pagination : 296 pages

Prix : 22.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Wonder Woman Guerre & AmourDate de sortie : 13 novembre 2020Pagination : 296 pagesPrix : 22.50€

----------------------------------------



Batman death metal tome 1



La victoire du Batman Qui Rit est désormais totale. Seigneur d'une Terre cauchemardesque, transformée à son image grâce aux pouvoirs de la mère du Multivers Perpetua, il tient les héros survivants à sa merci et semble avoir anéanti toute résistance. Toute ? Dans l'ombre, le véritable Batman poursuit la lutte, bataille après bataille, contre l'oppresseur, alors que Wonder Woman, devenue cerbère des Enfers, rêve de renverser le tyran une bonne fois pour toutes. C'est à ce prix que l'espoir renaîtra de ses cendres...



Série : Batman Death Metal

Date de sortie : 20 novembre 2020

Pagination : 200 pages

Prix : 17.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Batman Death MetalDate de sortie : 20 novembre 2020Pagination : 200 pagesPrix : 17.50€

----------------------------------------



Batman death metal tome 1 couverture variante







La victoire du Batman Qui Rit est désormais totale. Seigneur d'une Terre cauchemardesque, transformée à son image grâce aux pouvoirs de la mère du Multivers Perpetua, il tient les héros survivants à sa merci et semble avoir anéanti toute résistance. Toute ? Dans l'ombre, le véritable Batman poursuit la lutte, bataille après bataille, contre l'oppresseur, alors que Wonder Woman, devenue cerbère des Enfers, rêve de renverser le tyran une bonne fois pour toutes. C'est à ce prix que l'espoir renaîtra de ses cendres...



Série : Batman Death Metal

Date de sortie : 20 novembre 2020

Pagination : 200 pages

Prix : 17.50€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthSérie : Batman Death MetalDate de sortie : 20 novembre 2020Pagination : 200 pagesPrix : 17.50€

----------------------------------------



Edition luxe : batman – curse of the white knight



La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.



Date de sortie : 20 novembre 2020

Pagination : 290 pages

Prix : 59€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN LIMITEDDate de sortie : 20 novembre 2020Pagination : 290 pagesPrix : 59€

----------------------------------------



Edition luxe : batman – last knight on earth



La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.



Date de sortie : 20 novembre 2020

Pagination : 178 pages

Prix : 49.99€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN LIMITEDDate de sortie : 20 novembre 2020Pagination : 178 pagesPrix : 49.99€

----------------------------------------



Edition luxe : doomsday clock



La collection Urban Limited propose de découvrir des récits majeurs de DC Comics dans un format hors du commun et une fabrication particulièrement luxueuse. Les tirages sont uniques, limités à 1500 exemplaires et numérotés à la machine à l'intérieur des ouvrages.



Date de sortie : 20 novembre 2020

Pagination : 450 pages

Prix : 69€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN LIMITEDDate de sortie : 20 novembre 2020Pagination : 450 pagesPrix : 69€

----------------------------------------



Suicide squad renégats tome 1



Changement drastique à la tête de la Suicide Squad : depuis des années, cette dernière était dirigée par l'implacable Amanda Waller, qui commandait d'une poigne de fer ces super-vilains en quête de remise de peine. Mais elle cède aujourd'hui sa place au non moins terrible Lok. Sa première décision ? Intégrer à la Suicide Squad les membres survivants d'une équipe de super-héros contestataires.



Date de sortie : 20 novembre 2020

Pagination : 208 pages

Prix : 19€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC RebirthDate de sortie : 20 novembre 2020Pagination : 208 pagesPrix : 19€

----------------------------------------



Before watchmen intégrale tome 2



BEFORE WATCHMEN présente les récits rassemblant les Minutemen : l'équipe de justiciers rétro inventée par Alan MOORE et Dave GIBBONS. Scénarisée et illustrée par les plus grands artistes de l'industrie des comics – de Darwyn COOKE (THE NEW FRONTIER) à Brian AZZARELLO (JOKER) en passant par Lee BERMEJO (BATMAN - DAMNED) ou Andy KUBERT (BATMAN - DARK KNIGHT III) –, cette intégrale dévoile l'envers du décor des super-héros, fait de romances contrariées, de perfides trahisons et de violentes tragédies, tout en brossant le portrait sacrifié de la mauvaise conscience de l'Amérique du milieu du xxe siècle, entre réalité et politique‑fiction.



Série : Before Watchmen Intégrale

Date de sortie : 27 novembre 2020

Pagination : 496 pages

Prix : 35€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : DC DeluxeSérie : Before Watchmen IntégraleDate de sortie : 27 novembre 2020Pagination : 496 pagesPrix : 35€

----------------------------------------



Promethea tome 1



Lorsque Sophie Bangs a choisi son sujet de thèse — les différentes itérations de l'héroïne mystique Promethea —, elle ne se doutait pas que ce personnage de fiction allait devenir réel et que c'est elle, Sophie, qui deviendrait son nouvel avatar ! Parcourant les plaines d'Immateria, patrie des idées, des mythes et de l'imaginaire, cette nouvelle Promethea va rencontrer ses prédécesseurs mais également d'anciens adversaires comme Jack Faust, mage cynique et libidineux...



Date de sortie : 27 novembre 2020

Pagination : 392 pages

Prix : 35€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : URBAN CULTDate de sortie : 27 novembre 2020Pagination : 392 pagesPrix : 35€

----------------------------------------



Watching the watchmen



En 1986, le temps de douze numéros, WATCHMEN se fait une place au panthéon des plus grandes oeuvres de la bande dessinée internationale, hissant ses créateurs au rang de légendes. Ce beau-livre, raconté par le co-créateur et dessinateur Dave GIBBONS, revient sur les origines de cette série iconique. De ses premières inspirations à ses multiples recherches, en passant par ses nombreuses pistes non retenues, cet ouvrage plonge au coeur de l'univers, d'une richesse rare, du comic book le plus révéré de tout le xxe siècle.



Date de sortie : 27 novembre 2020

Pagination : 272 pages

Prix : 29€

Amazon

Fnac

Urban Comics

Collection : Urban BooksDate de sortie : 27 novembre 2020Pagination : 272 pagesPrix : 29€

----------------------------------------

Les sorties du mois de Novembre chez Urban Comics commencent à se dévoiler. Et il y a du bon, du très bon.Pour moi, Death Metal et les Limited Edition, le reste attendra comme la fin de Wonder-Woman et Harley & ivy.Et vous, vous allez prendre quoi ?