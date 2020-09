Annoncé à l'arrache par Nintendo, c'est devenu une habitude aujourd'hui, voici le nouveau Hyrule Warrior.La magnifique box US, j'espère que nous aurons la même chez nous !Il faudra 15.6GB sur votre Switch pour pouvoir jouer au jeuPlus d'infos, le 26 Septembre lors du TGSUne histoire qui se déroule 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild…Voyagez dans le passé d'Hyrule et combattez pour empêcher la destruction du royaume dans Hyrule Warriors: Age of Calamity pour Nintendo Switch!Se déroulant un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le destin d'Hyrule est en jeu. Menez vos forces sur le champ de bataille, puis combattez la puissance de Calamity Ganon dans la lutte ultime pour la survie.Un combat pour les âges!Hyrule Warriors: Age of Calamity combine un gameplay bourré d'action avec les paysages riches de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour créer une expérience nouvelle et passionnante:- Un monde familier…: Voyez le pays d'Hyrule sous un autre angle, avant que Calamity Ganon ne frappe.-… avec des visages familiers: prenez le contrôle de Link, Zelda et des autres Champions d'Hyrule alors qu'ils se dressent contre un mal voué à la destruction totale!- Combats rapides: utilisez des armes puissantes et des runes magiques pour vaincre des armées d'ennemis, ainsi que pour affronter des monstres vraiment redoutables.- Une narration approfondie: vivez une histoire unique sur le champ de bataille et à travers des cinématiques vocales en essayant d'éviter la grande calamité et de sauver Hyrule!Être solidairesAmenez un ami au combat avec vous sur une Nintendo Switch et affrontez Calamity Ganon en équipe. Combattez côte à côte ou divisez vos efforts pour couvrir plus de terrain, compléter des objectifs ou vaincre les forces des ténèbres!