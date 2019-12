Après plusieurs semaines de retard, voici enfin mon avis sur Shenmue IIIAprès 18 ans d'attente, Shenmue III est enfin disponible sur PS4 et PC.Je dois vous avouer que j'ai toujours aimé cette saga, que j'ai commencé sur Dreamcast et plus tard sur XBOX (première du nom) et bien évidemment le remaster qui est sorti sur One et PS4.J'ai bien cru que ce nouvel opus n'arriverait jamais. Yu Suzuki ayant à lui seul entraîné la chute de la Dreamcast. Shenmue fut un semi échec et Shenmue II enterra la Dreamcast et les rêves de Yu Suzuki qui avait de gros projets pour l'histoire de Ryo HazukiQui pourrait faire un Shenmue III ?Évidemment Yu Suzuki mais bien, grâce aux fans qui ont backés le jeu et le soutiens de Deep Silver.Un merci bien spécifique à Koch Media, pour la distribution du jeu physique chez nous.Incarnez Ryo Hazuki, un jeune japonais de 18 ans spécialiste en arts-martiaux, dans sa quête pour venger la mort de son père.Dans ce troisième opus de la saga Shenmue, Ryo cherchera à résoudre le mystère qui se cache derrière le Miroir du Phénix, un artefact recherché par l’assassin de son père. Son périple vous fera traverser une représentation immersive de la Chine rurale, qui fourmille d’activités dans de magnifiques paysages.L’aventure de Ryo le conduira dans des villes et régions montagneuses où il pourra peaufiner son entraînement, tenter sa chance aux jeux d’argent, jouer aux jeux d’arcade, et effectuer des jobs à mi-temps tout en continuant d’enquêter auprès de ceux qui connaissent la vérité qui se cache derrière le Miroir du Phénix.Attention, le jeu est d'une beauté, je ne m'attendais pas à ça en le découvrant, alors oui il y a quelques défauts par ci par là, des bugs mais quel jeu n'en a pas.Les panoramas sont juste fou, j'aime particulièrement celui du début, c'est juste magnifique.La modélisation des éléments est sublime,entre autre les personnages,les champs de fleurs, l'eau, le coucher de soleil, tout est beau bordel.Heureusement, le jeu est vraiment très beau contrairement aux critiques.Là aussi, gros dépaysement, avec des musiques traditionnelles de toutes beautés. Les bruits environnants nous donne l'impression que tout est vivant, par exemple sur la place du village, nous entendons les enfants jouer, les oiseaux chanter. C'est vraiment réaliste et ça fait du bien.Et que dire si ce n'est que Shenmue III est directement traduit en VOSTFR. C'est juste dingue.Ryo réponds au doigt et à l'oeil, par contre, gros point faible pour les nouveaux joueurs, c'est un peu rigide. Mais si vous avez joué au précédent jeux, Ryo était tout aussi rigide.Sinon, rien de compliqué, pour parler il fait appuyer sur un bouton, de même pour se battre et ouvrir des portes. Vous l'aurez compris, le jeu est facile d'accès si vous oubliez la rigidité du personnage.Le jeu est long, très long. Comptez environ 40h pour finir le jeu et 20h de plus si vous souhaitez tout faire. Si vous voulez tout débloquer, il vous faudra travailler, couper du bois, pécher, sans oublier les entraînements au dojo pour être un expert en arts martiaux.Si vous voulez Platiné le jeu, accrochez vous, car le Trophée de pêche sera long, très long.Shenmue III est un jeu qui plaira essentiellement aux fans, d'ailleurs il s'adresse principalement aux fans.L'histoire de Shenmue III avance très lentement, nous apprenons pas grand chose.Mais qu'on ne se trompe pas, Shenmue III est un jeu poétique, avec ses décors qui font rêver, ses musiques qui enchantent nos oreilles et son gameplay hérité des deux premiers épisodes du jeu. Rajoutez à ça, une durée de vie énorme, plus de 50h pour tout faire et vous obtenez LE Shenmue que nous attendons depuis 18 ans.Si vous ne l'avez pas encore, je vous le conseille vivement, moi je retourneMerci a Koch Media pour le jeu