Daniel Ahmad, analyste senior chez Niko Partners, a dévoilé quelques chiffres concernant les ventes de Naughty Dog. Aux dernières nouvelles, Uncharted 4 tournait autour de 8,7 millions d'exemplaires vendus, mais aurait aujourd'hui atteint la barre des 16 millions ! Une belle augmentation par rapport aux 6 millions du second volet, donnée comptabilisée avant la ressortie de la Nathan Drake Collection.Notons enfin que l'excellent The Last of Us s'est écoulé à 20 millions de copies sur PS4 et PS3.