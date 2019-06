J’ai terminé en fin de matinée le jeu Spider-Man :La Ps4 accueille selon moi son cinquième Excellent Jeu, et par la même occasion l’un des meilleurs jeu Insomniac Game.Tout d’abord, je précise que je ne suis pas à la base fan des jeux adapté de l’univers des super-héros, et que je regarde les films Spider-Man sans plus.Le jeu est franchement une réussite graphique tout d’abord. Les visages des personnages sont réalisés à la perfection, tout comme la ville, et donc l'environnement dans lequel où évolue.Le seul point négatif selon moi reste quand même le boss de fin, qui n’offre aucun challenge, bien que ce soit en fait le cas de la majorité des boss il me semble. Mais c’est vraiment pour en citer un, car j’ai adoré tout le reste.Le scénario est aussi très bien ficelé, avec de nombreux passages forts, retraçant l’histoire du film. Tout s’enchaîne agréablement, comme le gameplay, aux petits oignons, aussi bien pendant les combats que dans les autres moments.Mais le gros point fort du jeu reste la psychologie très travaillé des personnages. On a limite l’impression de ressentir ce qu’ils vivent. Et ceci se vérifie vraiment vers la toute fin du jeu. La carte regorge également de défis à relever et d’objets à collecter, à l’image des compétence et des tenue à débloquer.Mais ce que je retiens surtout est l’immense travail fait sur l’humour, aussi bien de situation que verbale. Même des petits trucs in-significatifs peuvent faire sourire. Du coup, la psychologie de Peter Parker et son personnage en font vraiment un tout très recherché.Maintenant, j’hésite entre refaire le jeu en mode New Game Plus ou reprendre mon aventure God of War…Source : member15179.html