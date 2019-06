Voici tout d'abord mon Top 5 des meilleurs jeux Ps4 :Un excellent titre, mais pas mon préféré de la Saga.Je suis pas fan de ce genre de jeu, mais celui-là, j'ai adoré.Et de mes Quantic Dream préféré, avec Heavy Rain.La Saga se conclue de la plus belle des manières.Malgré les bug, une réussite sur de nombreux plans. Passons à la Xbox One :Mon premier Halo pour être honnête.Jamais compris pourquoi il a été tant décrié.J'ai adoré cet Opus. Vivement Gears 5...Du fun à tout les niveaux, et du délire constant.Aucun autre jeu Xbox One m'aura mis une telle baffe. Et pour finir, la Nintendo Switch :Mon meilleur jeu de cartes.Mon meilleur jeu de type Musou en fait.Pour moi, le jeu multi-joueurs de cette génération.Le renouveau de la Saga. Je publierais plus tard mon avis sur ce chef d'oeuvre, mais pas ici.Le meilleur RPG de sa génération, en incluant son extension, tout simplement...Source : member15179.html