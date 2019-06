Voici une Information concernant le jeu Persona 5 R :Atlus a récemment publié une FAQ officielle sur Persona 5 Royal dans laquelle ils ont parlé des DLC originaux de Persona 5 et de la manière dont les avoir dans Persona 5 Royal.Comme il est indiqué, si vous possédez les DLC de la version d'origine, vous pouvez les acheter de nouveux à un prix très avantageux, ce qui signifie que la nouvelle version ne les aura pas dans la boite et que ceux qui n'ont pas encore acheté les DLC originaux publiés il y a 3 ans doivent les acheter s'ils veulent les utiliser dans la nouvelle version.Cela veut donc dire que c'est une édition améliorée d’un jeu, réédité sur la même plate-forme, qui n’arrive pas avec les DLC précédemment publiés dans la version originale...Source : https://www.resetera.com/threads/persona-5-royal-wont-come-with-the-original-persona-5-dlcs.121529

