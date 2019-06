Voici une Information concernant la Nintendo Switch :On sait que Nintendo ne dévoilera pas de console à lE3. Cependant, la 79ème assemblée générale annuelle des actionnaires est fixée au 27 juin 2019, date à laquelle Nintendo votera sur toutes sortes de propositions, y compris la réélection des administrateurs. Qui sait, la Nintendo Switch Mini y pourrait être annoncée officiellement. On aura en tout cas les derniers chiffres de ventes de la console et de ses jeux...Source : https://www.gonintendo.com/stories/336697-nintendo-holding-their-79th-annual-general-meeting-of-shareholder

Who likes this ?

posted the 06/07/2019 at 08:27 AM by link49