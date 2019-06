Voici une Information autour des jeux Pokemon Sword & Shield :Le phénomène Dynamax permet aux Pokémon de Galar de fortement grandir. L'effet dure trois tours et permet d'acquérir des pouvoirs phénoménaux.Les raids Dynamax sont des combat à plusieurs. En coopérant avec vos amis, il est même possible de capturer certains Pokemons.Percy est l'un des Champions d'Arène. Il combat à l'aide de ses Pokemons Plante.On passe aux nouveaux Pokemon dévoilés :Dont un et son évolution :Et on termine avec les deux Légendaires :Les jeux sortiront le 15 novembre.Un Double Pack est également prévu.Et voilà, fin du Pokemon Direct. Voici ensuite le Top Famitsu allant du 27 mai au 02 juin 2019 :Le jeu Days Gone perd une place, Mario Kart 8 Deluxe reste stable, New Super Mario Bros. U Deluxe perd deux places, Super Smash Bros. Ultimate reste stable, Splatoon 2 perd une place, Pokemon Let's Go Pikachu/Evoli gagent deux places, Super Mario Party fait son retour et The Legend of Zelda : Breath of the Wild gagne trois places.Passons maintenant au Top Hardware : La Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Sources : https://www.resetera.com/threads/pok%C3%A9mon-direct-announced-for-june-5th-6am-pst-9am-est-2pm-bst.119254 et https://www.famitsu.com/news/201906/05177404.html