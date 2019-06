Voici une Information autour de la Ps5 :Au cours du week-end, IGN a mené un sondage pour déterminer parmi ses lecteurs les consoles de la prochaine génération qui aimeraient avoir le plus, parmi quatre options : Microsoft, Nintendo, Sony et Google. Le scrutin a duré trois jours : du vendredi midi au lundi midi et a recueilli plus de 40 000 votes. Le vainqueur était Sony, avec 52,8% des suffrages, puis Microsoft (28,5%), Nintendo (14,2%) et Google (4,4%).Avec ce sondage réalisé avant l’E3, il sera intéressant de savoir combien les résultats changeront en raison des annones de Microsoft, Nintendo et Google à l’E3…Source : https://www.resetera.com/threads/ign-out-of-40k-readers-more-than-half-want-sonys-next-gen-console-the-most.120795