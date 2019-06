Voici une Information concernant le jeu Death Stranding :Benji-Sales a pu avoir un premier rendu des réservations du jeu, qui sont selon lui tout simplement exceptionnelles. Il précise que le jeu sera le plus gros lancement jamais réalisé par un jeu d'Hideo Kojima, carrément. Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 le 08 novembre prochain…Source : https://www.resetera.com/threads/death-stranding-launches-on-november-8-2019-release-date-trailer-new-footage-in-japanese-trailer.119669/page-100

posted the 06/03/2019 at 10:00 PM by link49