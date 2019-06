Voici le dernier Top France :Le jeu Days Gone gagne deux places, New Super Mario Bros. U Deluxe fait son retour, Mario Kart 8 Deluxe gagne aussi deux places, et Team Sonic Racing fait son entrée, mais uniquement sur Nintendo Switch...Source : https://www.sell.fr

Who likes this ?

posted the 06/03/2019 at 11:46 AM by link49