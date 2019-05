Et je parle qu’au niveau de la qualité graphique pure, pour ma part et même si le jeu m’a royalement emmerdé ludiquement parlant, c’est Red Dead 2 dans sa version One X, surtout Saint-Denis, c’est chaud la bifle que tu te manges en 4K natif et en désactivant le HDR bien sûr, juste derrière je mets Uncharted 4 et FH4. Bon la gen n’est pas finie et possible que TLOU part 2 viennent taper dans le tas.