Voici une Rumeur autour des jeux Darksiders Genesis et Death Stranding :Selon Articblue, source fiable de JeuxVideo-live.com, à qui l'on doit les premies détails sur le jeu Assassin's Creed Odyssey, Darksiders Genesis sortirait en fin d'année sur Ps4 et Nintendo Swtich.On remarquera d'ailleurs que Death Stranding est lui aussi prévu en fin d'année...Source : https://www.jeuxvideo-live.com/news/darksiders-genesis-confirme-son-nom-et-son-existence--93941

posted the 05/25/2019 at 09:57 AM by link49