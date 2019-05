Voici une Information autour de la Saga Dragon Quest :Le numéro de Weekly Shonen Jump du 10 juin contiendra des "nouvelles surprenantes" sur la série Dragon Quest, selon le numéro de cette semaine. Le créateur de la série Dragon Quest, Yuji Horii, avait précédemment annoncé qu'il partagerait des informations sur le contenu téléchargeable «Voice Drama» du jeu Dragon Quest XI S : Echoes of an Elusive Age Definitive Edition. Cela fait également longtemps que le nouveau jeu pour console Dragon Quest Monsters n’a pas été confirmé…Source : https://gematsu.com/2019/05/surprising-dragon-quest-news-teased-for-june-10-due-issue-of-weekly-shonen-jump

