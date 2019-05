Dragon Quest : une annonce en période E3 Dragon Quest : une annonce en période E3

La dernière édition du magazine Shonen Jump annonce que sa prochaine édition (attendue le 10 juin) proposera une news « surprenante » pour la série Dragon Quest, qui peut donc être tout et n'importe quoi quand on connaît les habitudes d'extrapolation des magazines japonais.



On peut donc avoir aussi bien des nouvelles de Dragon Quest XI S que d'une éventuelle annonce d'Eldrick dans Smash Bros (les rumeurs étant insistantes sur ce sujet), tandis que Gematsu nous rappelle un truc que tout le monde avait oublié : en novembre 2018, Square Enix avait annoncé en coup de vent un nouveau Dragon Quest Monsters pour console, sans jamais donner plus de détails.