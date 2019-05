Voici une Information concernant le jeu Team Sonic Racing :Le jeu Team Sonic Racing est disponible sur Switch et vous permet de jouer en ligne. Si vous cherchez à jouer en équipe avec des amis, cette situation impliquera beaucoup de chance. En effet, le jeu utilise les systèmes d’invitation sur Ps4 et Xbox One. Sur Nintendo Switch, sans ce système disponible, SEGA a choisi de ne rien offrir. La seule façon de jouer en ligne avec des amis est d’entrer dans un lobby et d’espérer que tout se passe bien. Les équipes sont divisées en couleurs (bleu, rouge, jaune et vert) et trois joueurs sont présents dans chaque équipe. La première personne dans un lobby va dans l'équipe bleue, ensuite dans la verte, au prochain dans la rouge et au prochain dans la jaune. En d'autres termes, si vous souhaitez que des personnes fassent partie de votre équipe, vous devez avoir la chance fantastique de vous inscrire en premier, puis de faire rejoindre vos amis en 5ème et 9ème place.Enfin, cette version n’a aussi pas de cinématique d’introduction. Selon SEGA, la cinématique d'introduction a été supprimée de la version Nintendo Switch en raison des restrictions de taille des cartouches. Pour l'instant, il n'est pas prévu d'ajouter la cinématique via un futur patch…Sources : https://www.gonintendo.com/stories/336010-sega-confirms-game-card-size-as-the-reason-for-team-sonic-racing et https://gonintendo.com/stories/335886-team-sonic-racing-on-switch-makes-it-near-impossible-to-play-onli