SUCCESSEUR SPIRITUEL D'IGAVANIA - Koji Igarashi, l'un des parrains renommé du genre, crée une nouvelle expérience moderne de RPG d'action à scrolling horizontal qui satisfera les fans inconditionnels d'Igavania.

UN GAMEPLAY PROFOND et VASTE - Débloquez des sorts et des pouvoirs, trouvez, fabriquez et améliorez plusieurs types d’armes et des objets spéciaux pour changer l’apparence de Miriam, mélangez et assortissez votre équipement et vos capacités pour trouver votre style de jeu.

GRAPHISMES 2.5 - Tout dans Bloodstained est restitué dans les moindres détails en 3D dans un environnement à défilement latéral 2D qui change et évolue à mesure que vous jouez.

MUSIQUE ORCHESTRE PAR LES LÉGENDES DE L’INDUSTRIE - Avec la musique de Michiru Yamane et Ippo Yamada, respectivement vétérans de la marque Castlevania Franchise et de la marque Capcom, la musique de Bloodstained est une expérience inoubliable.

LE PLUS GRAND CHATEAU D'IGA - Le monde du jeu Bloodstained est le plus grand jamais crée par Koji Igarashi, avec une taille de carte presque deux fois plus grande que celle des succès précédents d'Igavania.

DES PERSONNAGES PLETHORIQUES - A part l'énigmatique Miriam, il y a de nombreux personnages secrets jouables qui attendent d'être découverts.

Le jeu Bloodstained: Ritual of the Night est disponible en préco pour 39.99€J'espère que vous passerez par les liens les amis