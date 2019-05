Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem : Three Houses :La Fnac offre un nouveau bonus si vous réservez chez eux le jeu. Il s'agit d'une pièce de collection :Pour rappel, le jeu Fire Emblem : Three Houses sortira chez nous le 26 juillet prochain...Source : https://twitter.com/nintendalerts/status/1130506664036061184

posted the 05/22/2019 at 06:52 AM by link49