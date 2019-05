Voici une Information concernant Microsoft et Sony :Hier soir, Microsoft et Sony ont annoncé un partenariat dans le cadre duquel les deux grandes entreprises traditionnellement concurrentes s’associent pour collaborer sur des plates-formes de divertissement, des solutions d’intelligence artificielle et de nouvelles expériences de jeu sur le Cloud. L'accord ne signifie pas que la Xbox et la PlayStation ne seront plus en concurrence dans le secteur des jeux, mais il y aura beaucoup plus de collaboration entre les deux parties, collaboration qui va au-delà de leurs marques de jeux. Cela dit, en se référant à Twitter, le patron de la Xbox, Phil Spencer, a commenté l'annonce, révélant qu'il était ravi de travailler avec Sony :"Nous sommes ravis des opportunités à venir avec Sony pour nous permettre de poursuivre nos ambitions mutuelles en matière de jeu et de ravir les joueurs du monde entier", a écrit Spencer sur Twitter.Comme vous le savez peut-être, Spencer préconise depuis longtemps une plus grande collaboration dans l'industrie du jeu. C'est pourquoi Nintendo et Microsoft ont récemment commencé à collaborer plus étroitement. Et il semble que Sony ait finalement décidé de se lancer, au moins un peu...Source : https://comicbook.com/gaming/2019/05/16/xbox-one-boss-playstation-sony-microsoft-partnership