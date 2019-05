Voici une Information concernant la version Nintendo Switch du jeu Saints Row : The Third - The Full Package :On commence par les notes :- Hobby Consolas : 9/10- Gaming Nexus : 8.8/10- CGMagazine : 8/10- DarkZero : 8/10- DarkStation : 8/10- GameSpew : 8/10- Game Revolution : 8/10- Nintendo Enthusiast : 8/10- 4Players.de : 7.4/10- Nintendo Life : 7/10- IGN : 6.8/10- Vandal : 6.7/10- IGN Italia : 6.7/10- Multiplayer.it : 6.5/10- NintendoWorldReport : 6.5/10- COGconnected : 6.5/10- DualShockers : 6.5/10Et le Test de Gameblog :Puis le test de JeuxVideo-live.com :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu est sorti hier sur cette console...Source : https://www.metacritic.com/game/switch/saints-row-the-third---the-full-package