Voici une Information autour du jeu Days Gone :PurePlaystation est le premier site a brisé l'embargo en publiant son test. Ils attribuent au jeu la note de 8.7/10 au jeu :- Histoire unique ayant pour thème l'apocalypse en mode zombie où les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être- Un personnage principal, Deacon St. John, étonnant et profond- Savant mélange entre éléments de survie et jeu de tir- Un beau monde ouvert- Les phases de tir sont maladroites et ne constituent pas une stratégie de jeu efficace- Quelques problèmes techniques mineursDays Gone est un autre ajout notable à la ludothèque de la Ps4. Il suit le modèle standard du monde ouvert, mais raconte l'histoire intrigante d'un personnage en conflit. Le gameplay est simple, réaliste et amusant, avec assez de singularité pour le différencier des autres. Dommage que de nombreux problèmes techniques entachent le jeu, qu’ils soient facilement corrigés ou non.Pour rappel, le titre sortira demain...Source : https://pureplaystation.com/review-days-gone-ps4/2019/04