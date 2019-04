Voici une Information concernant le jeu Mortal Kombat 11 :L'embargo ayant pris fin, voici les notes obtenues par le jeu :- PSU : 9/10- Criticalhit : 9/10- Thesixthaxis : 7/10Puis le test de Gameblog :Et le test de Gamekult :Et pour finir, sa Moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel je jeu sortira le 23 avril prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/mortal-kombat-11-review-embargo-lifts-on-april-22-5am-pacific.112768

posted the 04/22/2019 at 12:03 PM by link49