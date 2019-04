Voici une Information autour de la Saga Uncharted :Nolan North a évoqué la possibilité d’un cinquième opus de la série Uncharted de Naughty Dog. Dans une interview exclusive avec OnlySP chez Supanova Comic Con & Gaming, North a parlé des fans qui espéraient que Naughty Dog développe le jeu Uncharted 5 :«Beaucoup de gens veulent le cinquième opus de la Saga Uncharted, mais ce navire est un peu fatigué. C’est formidable que tant de gens se souviennent tous d’une franchise aussi emblématique. »Il a également été interrogé sur l'héritage de la franchise et a réalisé qu'elle était devenue un phénomène :« Nous ne savions pas qu’il y en aurait un deuxième. Je me souviens juste d’être vraiment enthousiaste à l'idée de faire la deuxième et quand celle-ci a vraiment murie, Naughty Dog savait à peu près qu'il y en aurait un troisième et un quatrième. »Finalement, North a révélé quand il s’est rendu compte que la série touchait à sa fin :« Ce n'est que lorsque le développement du quatrième opus a commencé que vous dites : D'accord, quel sera le prochain? Mais vous ne voulez pas sauter le pas... C'était vraiment amère de mettre fin à la franchise, mais nous sommes fiers de ce que nous avons créé, et c'est ainsi que Sony et Naughty Dog décidé qu’il fallait arrêter. Cela ne me pose d'ailleurs pas de problème. »Il est possible de regarder un extrait de l’entretien exclusif avec Troy Baker et Nolan North ci-dessous :Un opus sur Ps5 aurait été grandiose…Source : https://www.onlysp.com/nolan-north-uncharted-5-exclusive-interview