Voici une Information autour de la Nintendo Switch :Evidemment, une des questions qui devait arriver arriva : Est-ce que le jeu Star Wars Jedi : Fallen Order sortira aussi sur Nintendo Switch? Jay Ingram répond qu'aussi géniale que soit la console de Nintendo, EA n'a pas l'intention de le sortir sur cette console, sans donner plus d'explication. Au moins, on est fixé...Source : https://gonintendo.com/stories/333458-ea-community-manager-says-the-switch-is-amazing-but-they-have

posted the 04/19/2019 at 12:01 PM by link49