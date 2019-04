Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Les rumeurs de nouveaux modèles de Nintendo Switch sont en cours depuis un certain temps. Le dernier rapport du Wall Street Journal, paru il y a environ un mois, affirmait que deux révisions étaient en cours. L'une aura apparemment «des fonctionnalités améliorées destinées aux joueurs de jeux vidéo dits gamer», tandis que l'autre «est une option moins chère pour les joueurs occasionnels» considéré comme le successeur supposé de la 3DS.Le site japonais Nikkei rapporte les dernières spéculations. Si l’on en croit le site, une version plus petite et moins chère de la console sera bien lancée cet automne. Ce modèle sera principalement axé sur la portabilité, mais il peut également être connecté à un téléviseur via un dock.Pour ce qui est de la suite après cette version plus petite et moins chère de la Nintendo Switch, Nintendo s’apprête à développer une console de nouvelle génération qui changerait complètement du système actuel. On pense que Nintendo effectue diverses activités de recherche et de développement concernant la modification du système d'exploitation, l'amélioration des fonctionnalités et des capacités graphiques, etc. Cependant, selon un développeur, «il n'est pas clair que cela mènera à la création du nouveau concept [à l'heure actuelle]». En attendant une officialisation...Source : https://nintendoeverything.com/rumor-nikkei-says-smaller-switch-revision-will-release-this-fall-new-console-talk/