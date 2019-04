Voici une Information autour du jeu Super Smash Bros. Ultimate :On commence par des Images du Combattant, publiées sur le site officiel :On passe à son stage, Mementos :Un aperçu des couleurs alternatives :Des personnages apparaîtront en arrière-plan lors d’un combat :Puis quelques Esprits :Pour rappel, ce DLC sortira demain, le 17 avril donc…Source : https://www.smashbros.com/fr_FR/fighter/71.html

posted the 04/17/2019 at 05:52 PM by link49