J'ai fini le jeu Travis Strikes Again : No More Heroes :Oui, le jeu est vraiment moche, mais le plaisir se trouve ailleurs.Le jeu est une ode aux anciens jeu, est bourré d'humour, et de clin d'œil en tout genre. Le titre a quelque passages assez corsés, et le pouvoir de passer d'un personnage à l'autre ajoute un petit plus. Il y a beaucoup de chose à débloquer, comme les t-shirts ou les coups spéciaux par exemple.Les missions sont aussi repris de différent genre, comme des jeux de course ou de plate-forme.Aucun souci au niveau de la caméra, puisque l'action se déroule en caméra fixe. Le gameplay est aussi travaillé et varié.Les combats contre les boss sont vraiment je trouve le point fort de ce jeu atypique. Ils sont variés, demandent un minimum de stratégie, le tout toujours saupoudré de clin d'œil et d'humour.En attendant maintenant un peu plus de contenu, avec le Season Pass inclus dans le jeu, pour prolonger encore un peu plus cette aventure complètement barrée. Honnêtement, j'attendais rien de ce jeu, et c'est au final une excellente surprise selon moi.Maintenant, je suis à fond sur ce deux jeux :Ma Nintendo Switch tourne à fond en ce moment...